1 - هرب - العاقل الحاذق، 2 - طريق - يضع على كاهله (معكوسة)، 3 - مضاعفات العشرة (معكوسة) - متشابهان، 4 - صوت توجعها - محا، 5 - مدينة مصرية (معكوسة)، 6 - رجال الأدب، 7 - صب - يكمله، 8 - فنان تشكيلي - قيود، 9 - يبسط - راقد (معكوسة)، 10 - فعل الخير - شتم.1 - ثوب نسائي - علم مؤنث، 2 - قبطان - من الحواس، 3 - نسبة للنار - ثوب (معكوسة)، 4 - من الفصول، 5 - مواثيقي - في الوجه (معكوسة)، 6 - إقدام وشجاعة في القتال (معكوسة)، 7 - جمال - أصل الحياة (معكوسة)، 8 - علقم (معكوسة) - أذل، 9 - يدفع الحساب، 10 - هواء شديد - إطار السيارة.1 - فر - النحرير، 2 - سبيل - يحمل (معكوسة)، 3 - العشرات (معكوسة) - ا ا، 4 - أناتها - مسح، 5 - أسوان (معكوسة)، 6 - أدباء، 7 - ملأ - يتمه، 8 - رسام - سلاسل، 9 - يمد - نائم (معكوسة)، 10 - معروف - سب.1 - فستان - مريم، 2 - ربان - السمع، 3 - ناري (معكوسة) - رداء (معكوسة)، 4 - الشتاء، 5 - عهودي - فم (معكوسة)، 6 - استبسال (معكوسة)، 7 - حلا - الماء (معكوسة)، 8 - مر (معكوسة) - أهان، 9 - يحاسب، 10 - رياح - دولاب.