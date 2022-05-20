النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يحسّن الاكتئاب لدى الذكور



ذكرت الدراسات أن تناول نظام غذائي متوسطي وفير بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون يسهم في انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

فقد أظهرت دراسة نشرت على الإنترنت هذا الشهر في المجلة الأميركية للتغذية السريرية أن تحسين جودة النظام الغذائي يخفف بشكل كبير من أعراض الاكتئاب لدى الشباب، علاوة على ذلك، حدثت تحسينات في الحالة المزاجية في غضون فترة زمنية قصيرة.

ووفقا لمركز الإدمان والصحة العقلية فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية أكثر من أي فئة عمرية أخرى.

وبالنسبة لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، تم نصح المشاركين بتناول حصص يومية من الحبوب الكاملة (5 إلى 8) والخضراوات والفواكه حصة من البقول (مثل الفول والعدس) والمكسرات كانت ستدرج مرة واحدة في اليوم، والأسماك مرتين في الأسبوع وزيت الزيتون البكر الممتاز يوميا.



كما تم تضمين منتجات الألبان والبيض والدجاج في النظام الغذائي، كان من المقرر ألا يتم تناول اللحوم الحمراء أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، وتم تحديد استهلاك الحلويات والأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والمشروبات السكرية بثلاث حصص في الأسبوع.

وتم تزويد المشاركين بمذكرات طعام يومية عبر الإنترنت بالإضافة إلى معلومات حول أحجام الوجبات ونماذج خطط الوجبات والوصفات وخيارات تناول الطعام في الخارج ونصائح تناول الطعام في حدود الميزانية.



إن المشاركين الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط ​​قد حققوا تحسينات كبيرة في جودة النظام الغذائي والاكتئاب، حيث أبلغ 35% عن أعراض اكتئاب منخفضة إلى أدنى حد بعد 12 أسبوعا، تم الإبلاغ أيضا عن زيادة التركيز والنوم والطاقة في مجموعة نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي.

ويشير معدل التسرب المنخفض في مجموعة النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أنه من خلال تقديم المشورة التغذوية، يكون إجراء تغيير في النظام الغذائي ممكنا للغاية بالنسبة للشباب الذكور المصابين بالاكتئاب السريري.



المصدر: «theglobeandmail»