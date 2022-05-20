خطوات فاعلة لتعزيز مرونة النظام الصحي وتطوير الأدوات الكفيلة بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية

إعادة جدولة وتنظيم مواعيد مراكز فحص العمالة تيسيراً على المواطنين ولإعطائهم الأولوية لفحص عمالتهم المنزلية



حنان عبدالمعبود



قال وزير الصحة د.خالد السعيد ان افتتاح فرع للمجلس الطبي العام في منطقة الفنيطيس لخدمة مواطني محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات وتنفيذا لمرتكزات خطة التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035».



وأضاف الوزير السعيد في تصريح صحافي عقب الافتتاح أمس الخميس ان الوزارة تعمل حاليا على تجهيز أفرع أخرى للمجلس الطبي العام لخدمة المواطنين في سائر محافظات البلاد بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين ولتخفيف الضغط على المجلس الطبي العام.



وأفاد بأن الوزارة تتخذ خطوات فاعلة لتعزيز مرونة النظام الصحي وتطوير الأدوات الكفيلة بضمان توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية ومواجهة التحديات والمتغيرات ومواكبة زيادة أعداد المراجعين للمجلس الطبي العام.



من جهة أخرى، أشار الوزير السعيد إلى إعادة جدولة وتنظيم مواعيد مراكز فحص العمالة تيسيرا على المواطنين ولإعطائهم الأولوية لفحص عمالتهم المنزلية.



وبين ان الوزارة شارفت على إتمام تجهيز مركز فحص العمالة في مشرف بالتنسيق مع جهات الدولة الأخرى والمتوقع أن ينجز نحو 500 معاملة يوميا ليصل إجمالي المعاملات المنجزة في جميع مراكز فحص العمالة الى ما يقارب 4000 معاملة يوميا.



بدورها، أوضحت رئيسة المجلس الطبي العام د.نادية الجمعة أن العمل في الفرع الجديد في منطقة الفنيطيس سيقوم بخدمة الطلبة حديثي التخرج المقبولين من ديوان الخدمة المدنية من المواطنين والمواطنات من قاطني محافظتي مبارك الكبير والأحمدي، وذلك في قسم اللياقة الصحية الخاص بالتعيينات.



وأوضحت الجمعة أن مبنى الفرع الجديد يضم أيضا ثماني عيادات للكشف الطبي بواقع 3 للرجال و5 للنساء، كما يضم 7 عيادات لسحب الدم بواقع 3 للرجال و4 للنساء إضافة الى قسم للطباعة والتراسل الإلكتروني، مشيرة إلى أن عينات الفحص للمراجعين يتم تجميعها عبر الفرع، ومن ثم ترسل إلى مختبر الفيروسات التابع لإدارة الصحة العامة، والذي بدوره يرسل النتائج للفرع، ومن ثم تزويد أصحابها بها عبر الآلية التنظيمية المحددة بهذا الشأن.



وفيما يخص نوعية الأشعة المطلوبة من حديثي التخرج، قالت انه يتم التنسيق مع مستشفى العدان لإجرائها فضلا عن التنسيق مع قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة، داعية إلى ضرورة حجز موعد مسبق عبر موقع الوزارة (فرع الفنيطيس) قبل زيارة الفرع.



وأكدت ان افتتاح الفرع الجديد يعد نقلة نوعية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتذليل التحديات التي كانت تواجههم، مشيدة في هذا الصدد بتوجيه ودعم وزير الصحة د.خالد السعيد، ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا، وحرصهما على تذليل كل التحديات لإنجاز هذا العمل، وصولا إلى ما نراه اليوم من تدشين العمل في فرع «الفنيطيس» وبإذن الله قريبا تكون هناك أفرع أخرى.