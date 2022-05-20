بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، قامت شركة «باك كومبايند» للتجارة العامة والمقاولات بإطلاق الهوية الجديدة لعلامتها التجارية، وذلك خلال حفل عشاء مميز أقامته الشركة في فندق النخيل بحضور المدير العام وليد كمال شعبان، وطارق فريد العثمان، وعبدالعزيز فيصل الخترش، وناصر ابراهيم بورسلي والمهندس وجدي عبدالعزيز حماد بالإضافة إلى حشد كبير من العملاء والمهندسين والاستشاريين وموظفي وأصدقاء الشركة.



تخلل الحفل كلمة ترحيب وتقدير ألقاها المدير العام ومؤسس شركة باك كومبايند م.وليد شعبان الذي أثنى من خلالها على تقديم شكر خاص للشركاء والموظفين على جهدهم المبذول وعطائهم المستمر في خدمة الشركة خلال السنوات العشر الماضية، والتي تكللت بالنجاح المبهر والعمل المشترك من خلال تسليم ما يفوق الـ 60 مشروعا موزعا ما بين تجاري واستثماري وسكن خاص.



وأشاد بالمكانة المتقدمة والمتألقة التي حققتها الشركة خلال هذه السنوات في سوق البناء في الكويت متطلعا إلى تحقيق المزيد من النجاحات.



وخلال الحفل، كشفت الشركة عن الهوية الجديدة والمستحدثة التي تعكس استراتيجية ورؤية «باك كومبايند» المتطورة والرسالة الكامنة وراء مهمتها الأساسية وشخصية علامتها التجارية التي تهدف إلى العمل المشترك ما بين الشركة وعملائها وعلى الوعد لتقديم ما هو أفضل لهم على مستوى قطاع البناء.



واختتم الحفل بتكريم عدد من الموظفين الذين أكملوا عشر سنوات من الخدمة في الشركة، كما قام الشركاء بتكريم م.وليد كمال شعبان لتأسيسه «باك كومبايند» ودعمه المستمر للنجاح المشترك ومن ثم قطع قالب الحلوى احتفاء بالمناسبة.