شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في معرض الفرص الوظيفية الذي أقيم في كلية العلوم في جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) والذي كان تحت عنوان «science expo»، الذي أقيم على مدار يومي 18 و19 مايو الجاري.



وانطلاقا من حرص الهيئة العامة للقوى العاملة في إصلاح سوق العمل بالكويت والمساهمة في تقديم جميع الخدمات للجامعات لدعم كافة الخريجين في مختلف الكليات جاءت مشاركة الهيئة في معرض الفرص الوظيفية للخريجين في كلية العلوم في جامعة الكويت لفتح مجالات لتدريب الطلبة والاستشارات بشتى مجالاتها لفئة الطلاب وتوفير مهارات عالية المستوى، ولدعم عملية التنمية البشرية والتطوير المهني والإداري وعرض الفرص الوظيفية المتاحة بالمعرض والتعريف ببرنامج تدريب الطلبة الصيفي 2022، وكذلك تأهيل الخريجين من خلال البرامج التدريبية والجلسات الإرشادية بهدف تطوير مهاراتهم وتأهيلهم وإرشادهم للعمل في القطاع الخاص بما يتناسب مع تخصصاتهم وذلك من خلال اختبارات الميول المهنية المقدمة من قبل الهيئة.



وتتقدم الهيئة بالشكر والتقدير لكلية العلوم في جامعة الكويت على دورهم الفاعل والبارز في تعزيز التضامن والتعاون لاحتضان وتشجيع الخريجين للعمل في القطاع الخاص، ولإقامة معرض الفرص الوظيفية، وعرض الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص.