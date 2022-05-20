تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.مها السجاري نظم مكتب الاستشارات والتدريب بالتعاون مع قسم العلاقات العامة بالكلية معرض تطبيقات التسويق الشخصي الثاني، بحضور رئيس مكتب الاستشارات والتدريب د.طلال البناي، وعدد من الأكاديميين والإداريين، اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 في بهو مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح.



شارك بالمعرض 29 جهة مختلفة من مجموعات طلابية، وعمادة شؤون الطلبة، ومكتب التوجيه والإرشاد، والأندية الطلابية بالكلية، بهدف تنمية مهارات الطلبة من خلال التواصل الشخصي.



وعلى هامش المعرض عبرت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.مها السجاري عن سعادتها بوجود مثل هذه المعارض في كلية العلوم الاجتماعية التي تجمع الجانب التقليدي والحديث المعاصر من خلال التعرف على التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في الحياة اليومية، مؤكدة أهمية هذه المعارض التي من شأنها أن تعزز الدور المجتمعي الثقافي في التطبيقات الإلكترونية المستخدمة سواء كانت تعليمية أو غيرها مثل تطبيقات السفر أو تطبيقات علم النفس والإدمان الإلكتروني.