أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) 6 أشخاص و8 شركات على لائحة المكتب بتهمة تمويل "حزب الله"، واستهدفت على وجه التحديد رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله "الوسيط المالي لـ(حزب الله)"، وفق تعبير المكتب، إضافة إلى خمسة أشخاص على صلة به و8 من شركاته في لبنان والعراق.



وأشار المكتب في بيان إلى أنّ الشخصيات والشركات الذين استهدفتهم واشنطن هم على التوالي: أحمد جلال رضى عبدالله، علي رضا عبدالله، حسين احمد جلال عبدالله، حسين رضا عبدالله، حسين كامل عطية، جوزيف ايليا هيدموس، إضافة إلى مؤسسة "منتوجات المختار"، شركة "فوكوس ميديا ش.م.ل."، شركة "فوكوس ميديا ش.م.ل. أوف شور"، مؤسسة "يونايتد جنرال كونتراكتينغ"، مؤسسة "يونايتد جنرال هولدينغ"، مؤسسة "يونايتد جنرال أوف شور"، مؤسسة "يونايتد جنرال سرفيسيز" ومؤسسة "يونايتد للمعارض الدولية ش.م.م"