يثير الارتفاع السريع في الأسعار في جميع مجالات الحياة تقريبا في الوقت الحالي قلق المواطنين في ألمانيا أكثر من أي شيء آخر، حتى أن الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا تأتيان خلف القلق من التضخم، وذلك بحسب استطلاع أجرته شركة الاستشارات الإدارية "ماكينزي"

وأظهر الاستطلاع أن نحو 40% من الألمان ذكروا أن أكثر ما يثير قلقهم حاليا هو التضخم، بينما ذكر 34% آخرون الغزو الروسي لأوكرانيا، و8% جائحة كورونا.

وذكر 29% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخشون أن يضطروا إلى تقييد أسلوب حياتهم بسبب زيادة الأسعار. ويتجلى الخوف من التضخم بشكل خاص بين ذوي الدخل المنخفض. ويفترض ثلثا الذين شملهم الاستطلاع أن الأسعار ستستمر في الارتفاع خلال الـ 12 شهرا القادمة.

وقال ماركوس ياكوب، الخبير لدى "ماكينزي" تعليقا على نتائج الاستطلاع: "عامان من كورونا تركتا بصماتهما. لكن التضخم وغزو أوكرانيا يجعلان الناس أكثر تشاؤما من أي وقت مضى، مضيفا أن الناس يشعرون بارتفاع الأسعار ويرون أن ما يتبقى في محافظهم في نهاية الشهر صار أقل مما كان عليه الحال في السابق، مشيرا إلى أنه حتى أصحاب الدخل المرتفع يحاولون ترشيد إنفاقهم حاليا.

ووفقا للاستطلاع، فإن ثلثي الألمان أنفقوا مؤخرا المزيد من الأموال على المواد الغذائية، وأنفق 61% أموالا أكثر من ذي قبل على البنزين وتكاليف النقل، وكذلك على الطاقة.

وأشار الاستطلاع إلى أن ذلك دفع ثلث الألمان تقريبا لخفض استهلاكهم في مجالات أخرى، خاصة فيما يتعلق بنفقات مستحضرات التجميل والملابس والترفيه والسفر.

وقال الخبير لدى "ماكينزي"، زيمون لاند: "الصناعات التي تضررت بالفعل بشدة من الجائحة تتأثر أيضا بالتقشف الجديد"، مشيرا إلى أن المواطنين يقيدون إنفاقهم في المجالات التي أرادوا بالفعل إنفاق المزيد من الأموال عليها مرة أخرى مع تراجع الجائحة - مثل زيارة المطاعم والإقامة في الفنادق والمشاركة في فعاليات.

وبحسب الاستطلاع، بدأ ما يقرب من ثلثي المستهلكين بالفعل تغيير سلوكهم في التسوق نظرا لارتفاع الأسعار: على سبيل المثال عن طريق التبديل إلى العلامات التجارية الأرخص أو التسوق عند وجود خصومات على المنتجات. وذكر أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أنهم صاروا يتعاملون بوعي أكبر خلال استهلاكهم للطاقة في المنزل.