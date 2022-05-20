أظهرت بيانات مكتب الإحصاء القبرصي ارتفاع أسعار المستهلك في قبرص بوتيرة أسرع خلال نيسان/أبريل الماضي.

وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 6ر8% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 2ر6% خلال آذار/مارس الماضي. وترتفع الأسعار في قبرص بشكل مطرد منذ آذار/مارس .2021

وارتفعت أسعار المرافق خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر20% سنويا في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 5ر17%.

وارتفعت أسعار الغذاء نسبة 12%، كما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 8%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال نيسان/أبريل الماضي على أساس شهري بنسبة 1ر3%.