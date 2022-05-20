أطلقت منصة يوتيوب(YouTube) ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتركيز على الأجزاء الشيقة في مقاطع الفيديو المختلفة.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن يوتيوب سيسلط الضوء على أجزاء مقاطع الفيديو "الأكثر إعادة" في مشغل الويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

وكانت الميزة متاحة سابقًا كتجربة لمشتركي YouTube Premium ولكنها تُطلق لجميع المستخدمين اليوم.

وسيتمكن المستخدم من تحديد الأجزاء الأكثر شيوعًا في مقطع فيديو من خلال رسم بياني يظهر خلف شريط التقدم الخاص به.

وتقول المنصة : "إذا كان الرسم البياني مرتفعًا، فستتم إعادة عرض هذا الجزء من الفيديو كثيرًا ويمكنك استخدام الرسم البياني للعثور على تلك اللحظات ومشاهدتها بسرعة".