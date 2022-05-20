أطلق وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ستيفن غيلبولت مشاورات عامة لتطوير أول استراتيجية وطنية للتكيف في البلاد.

وقال الوزير في مستهل مؤتمر افتراضي حضره أكثر من ألف مشارك من المقاطعات والأقاليم وقادة المنظمات الوطنية للسكان الأصليين وخبراء التكيف مع المناخ وممثلي الصناعة وأفراد من الجمهور، إن التكيف مع المناخ موضوع يشغل الحكومة وكل المجتمعات في كندا على كافة المستويات.

وأضاف الوزير "علينا أن ننظر إلى العمل المناخي في القرن الحادي والعشرين على أنه مسألة هجوم ودفاع"، مضيفا "يبدو الأمر وكأننا نخوض حربا على جبهتين بينما نعزز استعداداتنا للتأثيرات العديدة لمناخنا المتغير".

ودعا إلى الحد من التلوث الكربوني والاستعداد لتأثيرات تغير المناخ.

ويشمل الاستعداد المناخي تدابير مثل منع بناء المنازل في السهول الفيضية، وزيادة الغطاء الشجري في الغابات الحضرية للحد من آثار موجات الحرارة، واستخدام البيانات لتحديد وإدارة مخاطر حرائق الغابات.

وقال مكتب التأمين الكندي إن الطقس القاسي تسبب بأضرار تأمينية بقيمة 2.1 مليار دولار كندي (1.68 مليار دولار أمريكي) في عام 2021.

وبحسب المكتب، فإن "الوضع الطبيعي الجديد" للخسائر الخاضعة للتأمين ضد الأحداث المناخية القاسية في جميع أنحاء كندا هو ملياري دولار كندي (1.6 مليار دولار أمريكي) في السنة. وتقدر الخسائر غير المؤمن عليها بضعف هذا المبلغ.