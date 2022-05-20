نجحت مصر في استضافة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واجتماعات المكتب التنفيذي للمنظمة، حيث جاء ضمن أجندة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اختيار البلد المستضيفة للمؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات، والمقرر إقامته في نوفمبر 2025.

تقدم لاستضافة المؤتمر ثلاث بلدان وهي: "كوريا الجنوبية - سلطنة عمان - فنلندا".

وقامت كل دولة بتقديم ملف خاص باستضافة المؤتمر، حيث قاموا بشرح تفصيلي لاستضافة المؤتمر ومتضمن كافة التفاصيل الأخرى.

أعقبها قيام أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت، حيث حصلت مدينة بوسان في كوريا الجنوبية على الأغلبية وفازت بحق التنظيم.

ويقام المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في نسخته السادسة، بعد أن استضافت بولندا نسخته الأخيرة عام 2019، حيث استضافت لوزان بسويسرا النسخة الأولي عام 1999.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي في العالم أجمع بخطورة المنشطات والتوعية بمخاطرها وأضرارها على الرياضيين بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، والعمل على الحد منها وتقليل انتشارها.