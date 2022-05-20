أعلنت وزارة التنمية الألمانية التبرع بمبلغ 100 مليون يورو أخرى (105 ملايين دولار) للمساعدة في الحفاظ على المحميات الطبيعية حول العالم.

والتعهد هو جزء من مساهمة برلين في مؤتمر التنوع البيولوجي المقبل للأمم المتحدة المقرر عقده في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ومن المقرر تقديم الأموال على أقساط قدرها مليون دولار لكل محمية سنويا كصندوق دائم، بهدف تقديم دعم طويل الأجل بدلا من دفعة واحدة.

وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه: "إن أكثر المناطق المتنوعة بيولوجيا على وجه الأرض تقع إلى حد كبير في البلدان النامية. ومن خلال صندوق التراث الطبيعي العالمي، نساعد بشكل دائم في الحفاظ على أكثر المحميات قيمة في العالم".

ويدعم صندوق التراث بالفعل خمس محميات، بما في ذلك محمية جونونج ليوزر الوطنية في إندونيسيا ومحمية ماديدي الوطنية في بوليفيا.