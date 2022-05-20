ارتفع عدد الوفيات بسبب حوادث المرور في الولايات المتحدة بنسبة 10.5 بالمائة ليصل إلى 42915 في عام 2021، مما يجعله الأفتك على الطرق الأمريكية منذ عام 2005، وفقا لتقديرات أولية صدرت عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وتعد هذه أعلى زيادة سنوية يتم الإبلاغ عنها منذ أن بدأت الإدارة في استخدام نظامها الحالي لتتبع وفيات حوادث المرور في عام 1975، وفقا لموقع ((أتوموتيف نيوز)) المعني بأخبار السيارات.

ونقل التقرير عن وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج قوله "إننا نواجه أزمة على الطرق الأمريكية يجب أن نتصدى لها معا".

وقال التقرير إن الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ارتفعت بعد انتهاء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا الجديد في عام 2020 حيث انخرط المزيد من السائقين في سلوك غير آمن مثل السرعة والقيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول.

وتوقع التقرير أن تشهد 44 ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا زيادة في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.