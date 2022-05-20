استقبل المغني وكاتب الأغاني البريطاني الشهير إد شيران وزوجته شيري سيبورن مولودتهما الثانية.

ونشر المغني الحائز على جوائز صورة لزوج من الجوارب الصغيرة على موقع إنستجرام أمس الخميس وكتب "أود أن أعلمكم جميعا أن لدينا طفلة جميلة أخرى".

تزوج شيران، المعروف بشعره الأحمر وسلوكه الخجول، شيري سيبورن في 2019 بعد 11 عاما من تعارفهما.

وأنجب الزوجان طفلتهما الأولى ليرا أنتاركتيكا سيبورن شيران في أغسطس آب 2020. وعبر المغني عن فرحته بولادتها بالطريقة نفسها بنشر صورة لجوارب صغيرة على إنستجرام.

وشيران (31 عاما) هو أنجح فنان بريطاني في العقد الماضي وظل 79 أسبوعا على قمة قوائم الغناء إذ احتلت ثمان من أغانيه الفردية المرتبة الأولى ومنها أغنيته الشهيرة (شيب أوف يو)، إضافة إلى أربعة ألبومات مسجلة.