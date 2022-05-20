مع استئناف مزيد من الناس للسفر والتخطيط لقضاء عطلات، يستفيد تجار التجزئة وشركات بيع المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك سلسلة متاجر الخصم الأمريكية (تارجت) وشركة مستحضرات التجميل (كوتي)، من قفزة في مبيعات الأمتعة وزيادة الإنفاق في المطارات.

فقد شهدت متاجر الأسواق الحرة وصناع المنتجات المتعلقة بالسفر مثل الحقائب توقفا للمبيعات خلال إجراءات الإغلاق للحد من تفشي كوفيد-19 في أنحاء العالم، لكن التجارة المتعلقة بالسفر بدأت تنتعش مجددا.

وتوقعت شركة الطيران يونايتد إيرلاينز الشهر الماضي أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها.

وقالت تارجت كورب قبل إعلان أرباحها الفصلية إن مبيعات الأمتعة نمت بنسبة 50 بالمئة في الربع الأول من 2022.

وقال بريان كورنيل المدير التنفيذي لشركة تارجت للصحفيين "نرى الآن زوارا، ربما اشتروا أجهزة تلفزيون العام الماضي، يبحثون هذا العام عن أمتعة لأنهم يستعدون للسفر للمرة الأولى".

وقالت شركة سامسونايت انترناشيونال، التي تصنع حقائب تومي وأمريكان توريستر، الأسبوع الماضي إن مبيعاتها الفصلية ارتفعت بنسبة 75 بالمئة عن العام السابق.

وتتوافق حالات الشركات مع إشارات على حدوث تحول في استهلاك الأسر الأمريكية مرة أخرى نحو الخدمات بعد عامين من الإنفاق الضخم على سلع كبيرة بينما كانوا محبوسين إلى حد كبير في المنازل.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة لشهر مارس آذار، وهي الأحدث المتاحة، أن حصة إجمالي الإنفاق المخصص للترفيه والإقامة وتناول الطعام بالخارج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في حقبة الجائحة عند 10.33 بالمئة. وهذه النسبة مرتفعة من ستة بالمئة في وقت مبكر من الأزمة الصحية.

كما يزيد مرور عدد أكبر من المسافرين عبر المطارات احتمالات بيع السلع المعروضة في المتاجر بها كالعطور ومستحضرات التجميل

وشهدت أرقام السفر عبر نقاط تفتيش إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية زيادة بنسبة 36.33 بالمئة من نفس الفترة عام 2021.

وقالت سو نابي، المديرة التنفيذية لشركة كوتي في وقت سابق هذا الشهر "الناس يشترون العطور على مستوى العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى. جميع المستويات أعلى من 2019/2020"، مضيفا أن شركة التجميل العالمية تتوقع استمرار الزخم.

وقالت شركتا إمبريال براندز وفيليب موريس انترناشيونال للسجائر إنهما بدأتا تشهدان انتعاشا في المبيعات في الأسواق الحرة بالمطارات حول العالم بما في ذلك في أوروبا والشرق الأوسط