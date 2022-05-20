من الممكن أن يتم منع النواب البريطانيين المتهمين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة، من البرلمان بموجب سلطات جديدة قيد الدراسة حاليا، حيث يواجه حزب المحافظين ضغوطا من أجل تحديد نائب برلماني متهم بالاغتصاب ووقفه.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية بأن المحافظين طلبوا من النائب البرلماني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، الابتعاد عن البرلمان في الوقت الذي تم الافراج عنه فيه بكفالة، بعد ورود مزاعم تتضمن تورطه في اعتداء جنسي وسوء لاستغلال منصب الثقة لديه وسوء السلوك في المناصب العامة.

إلا أن الحزب كان يقاوم دعوات بتعليق عضوية النائب البرلماني وتحديد هويته، حيث لم يتم تعريفه على وسائل الاعلام إلا من خلال وصفه بأنه رجل في الخمسينيات من عمره.

ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الجريمة والشرطة، كيت مالتهاوس، إنهم يجب أن يكونوا "حساسين" بشأن عدم الكشف عن هويات المشتبه بهم قيد التحقيق، موضحا أن ذلك يمكن أن يشكل "ضغطا هائلا على الأفراد" الذين لا يواجهون المحاكمة في نهاية الأمر.