دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى السرعة والتحلي بالشجاعة في توسيع نطاق طاقة الرياح.

جاء ذلك في قمة انعقدت في الدنمارك لأربع دول تقع على بحر الشمال.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مصنع فيستاس لإنتاج توربينات الرياح بمدينة اسبيرج، على الساحل الدنماركي:" يجب أن نتسم بالشجاعة، ويجب أن نفعل هذا الآن، فليس هذا عمل المستقبل بل إنه عمل لليوم".

وخلال كلمته التي ألقاها في حضور رؤساء حكومات الدنمارك وبلجيكا وهولندا بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أوضح شولتس أن بلاده أخذت على عاتقها اتخاذ كل القرارات اللازمة خلال العام الحالي.

وتعتزم الدول الأربعة خلال اللقاء الالتزام بأهداف طموحة لتوسيع نطاق طاقة الرياح البحرية والالتزام بجزر للطاقة وخطوطها في بحر الشمال من أجل تعزيز السوق الأوروبية للطاقات المتجددة.

من جانبها، تحدثت رئيسة المفوضية عن خطة الاتحاد الأوروبي المطروحة لتسريع الاستغناء عن الطاقة الروسية ووعدت قطاع صناعة الرياح بتسريع ملحوظ في إجراءات الموافقة على مشاريع الرياح في أماكن معينة في الاتحاد الأوروبي.