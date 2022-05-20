وضعت النجمة ريهانا طفلاً هو الأول لها من مغني الراب إيساب روكي، على ما افاد عدد من وسائل الإعلام الأميركية المتخصصة الخميس، بعد حمل نسفت خلاله المغنية قواعد الموضة الخاصة بملابس النساء الحوامل.

وأشار موقع "تي إم زي" إلى أن مغنية "دياموندز" و "أمبريلا" التي اقتحمت أيضاً عالم الموضة بنجاح، وضعت طفلها في 13 أيار/مايو في لوس أنجليس.

وتغيّبت النجمة البالغة 34 عاماً عن حفلة "ميت غالا 2022" التي أقامها متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك في 2 ايار/مايو، وهو حدث يحرص مشاهير الموضة والفنون الأدائية عموماً على المشاركة فيه.

وأكدت مجلة "بيبول" ولادة الطفل نقلاً عن مصدر مقرب من الزوجين. وأوضح هذا المصدر أن الوالدين في المنزل مع طفلهما و "ريهانا بخير". وأضاف "إنهما متحمسان جداً لأن يكونا والدَين".

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تأكيد للولادة، ولم تتوافر أي تفاصيل أخرى بما يشمل خصوصا اسم الطفل.

وتتكتم ريهانا منذ سنوات عن موعد إصدار ألبومها التالي الذي سيكون الأول لها منذ عام 2016.

وتأكدت عام 2021 بعد سنوات من الشائعات العلاقة بين مغني الراب والنجمة ريهانا التي أصبحت مليارديرة وافادت من شهرتها لإطلاق علامات تجارية في مجال الموضة.

وقد أعلنا في كانون الثاني/يناير الفائت أنهما ينتظران طفلاً من خلال صور لريهانا تحت الثلج في حي هارلم النيويوركي، بدت فيها مرتدية سترة طويلة وردية فكّت أزرار أسفلها كاشفة بطنها الذي تدلّت عليها قلادة طويلة من المجوهرات.

- تسابق على الصور -وتسابق المصوّرون مذّاك على التقاط صور لريهانا التي خضّت أوساط الموضة بظهورها علناً بأزياء خفيفة تُظهر بطنها الآخذ في النمو، مستخدمة المجوهرات والتنانير القصيرة.

وكتبت مجلة "فوغ" أن ريهانا التي تصدرت غلاف عددها في ايار/مايو "غيرت شيئاً عميقاً في الموضة من خلال إعادتها صوغ قواعد ملابس الأمومة بمفردها".

وقالت الفنانة للمجلة "أتمنى أن نكون استطعنا إعادة تحديد ما يعتبر +لائقاً+ للحوامل".