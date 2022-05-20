قبل أسابيع كتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال فيه إن شركة تسلا "عبارة عن مجموعة من الشركات الناشئة" وهو ما لا تفعله شركات السيارات الأخرى.

وفي حلقة نقاشية عبر الإنترنت قبل أيام سأل المشاركون ماسك عن قصده بتلك العبارة، فتحدث عن العديد من الخدمات التي تقدمها شركة تسلا للعملاء ومنها خدمة التأمين على السيارات المتاحة حاليا في 8 ولايات أمريكية ويشرف عليه المدير المالي الشغوف زاكاري كريكون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريكون القول إن تسلا أصبحت ثاني أكبر شركة للتأمين على سياراتها في ولاية تكساس الأمريكية، على أن تتوافر خدمتها التأمينية لنحو 80% من الولايات المتحدة، ثم تنطلق بها إلى السوق العالمية.

وذكرت بلومبرج أن تسلا تسعى منذ وقت طويل إلى تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات البيئية لعملائها تشمل السيارة الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية للمنازل وبطاريات الطاقة الشمسية للمنازل المعروفة باسم "حائط الطاقة". كما تريد أن تقدم للعملاء حزمة خدمات ومنتجات على غرار شركة الإلكترونيات "آبل" ، و تعتبر خدمة التأمين على السيارات جزءا من هذه الاستراتيجية.

وقال ماسك خلال مشاركته في مؤتمر بمدينة ميامي الأمريكية إن "صناعة التأمين على السيارات تفتقر للكفاءة بشكل لا يصدق... هناك عدد كبير من الجهات الوسيطة بين العميل وشركة التأمين، حيث تحصل كل جهة على جزء من الكعكة".

وتحدد تسلا قيمة وثيقة التأمين التي تقدمها على أساس بيانات القيادة الفعلية للسائق، والتي تستخدم في التقييم الشهري لمستوى السلامة والأمان.

وقال ماسك إنهم سمعوا عن عشرات التقييمات عندما وسعت الشركة نطاق برنامجها التجريبي المثير للجدل "القيادة الذاتية الكاملة" ليشمل عددا أكبر من السائقين، مع وجود بند فيه خاص بشركات التأمين.

وبحسب تسلا فإن هناك خمسة عوامل تؤثر في تقييم السائق عند التأمين عليه وهي عدد التحذيرات من حدوث تصادم أمامي لكل 1000 ميل والاستخدام العنيف للمكابح والدورانات الحادة والسير وراء الغير بطريقة غير آمنة ووقف تشغيل مساعد السائق الإلكتروني أوتو بايلوت، وهي عوامل تختلف تماما عما تستخدمه شركات التأمين الأخرى في تقييم السائقين.

وتقول تسلا "نمنح السائق عند التأمين على سيارته لأول مرة 90 نقطة، وبعد ذلك يتم تعديل تكلفة وثيقة التامين شهريا على أساس تقييم أدائه. وكلما حصل السائق على تقييم أعلى تقل تكلفة وثيقة التأمين. وستخبرك تسلا مقدما بالتكلفة الشهرية لوثيقة التأمين".