صدرت عن دار "العربي" في القاهرة الترجمة العربية لرواية "إيلينا تعرف" للكاتبة الأرجنتينية "كلاوديا بينيرو" وقد ترجمتها إلى العربية نهى مصطفى.

والرواية اُختيرت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للرواية المترجمة للعام 2022 والتي سيتم إعلان العمل الفائز بها يوم الخميس المقبل.

وستطلق "العربي" طبعة محدودة بغلاف خاص من الرواية بجناحها في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2022، والذي تمتد فعالياته من 23 إلى 29 مايو الجاري.

وقد عملت "العربي" على ترجمة الرواية في وقت سابق لدخولها القائمة القصيرة لجائزة البوكر وقد تم تحريرها ومراجعتها بشكل مكثف ليتم تقديمها إلى القارئ العربي في هذه المناسبة، وهي الرواية الثانية التي عملت الدار على ترجمتها قبل أن تترشح رسميا للبوكر العالمية، فقد سبقتها رواية "قلق الأمسيات" لماريكا لوكاس رينفيلد وترجمة محمد عثمان خليفة، وقد فازت بالجائزة عام 2020.

تنتمي رواية "إيلينا تعرف" إلى نوع أدبي فريد، في حبكة قد تبدو بسيطة في تكوينها إلا أنها شديدة العمق والتأثير في سردها الأدبي تجمع "بينيرو" ما بين إثارة الجريمة والحكاية الإنسانية مكثفة المشاعر، والتي تضع عقل القارئ أمام الكثير من التساؤلات والمواقف الأخلاقية، والعواطف المتشابكة والمركبة تجاه الشخصيات، وتلقي في الوقت نفسه الضوء على واقع المجتمع الأرجنتيني المعاصر وقضاياه الشائكة وأزماته الاجتماعية والتي تتشابه بشكل أو بآخر مع واقع مجتمعنا العربي والقضايا التي تطرح نفسها على ساحته اليوم.

تبدأ الأحداث بالعثور على جثة ابنة "إيلينا" معلقة في جرس الكنيسة وتغلق القضية سريعا على أنها واقعة انتحار.. ترفض "إيلينا" الأرملة العجوز والتي تعاني مرض "باركنسون" ذلك وتصمم أن هناك خطأ ما، وأنها تعرف أن ابنتها لا يمكن أن تنتحر، وتقرر أن تتحدى مرضها ورفض من حولها مساعدتها لتذهب في رحلة منفردة لكشف حقيقة موت ابنتها.

تعود الرحلة بـ"إيلينا" إلى ماضيها وماضي ابنتها والعلاقة الغريبة التي جمعتهما والأحداث المتتابعة التي أوصلتها إلى هذه النقطة، امرأة وحيدة ضعيفة في الطريق تبحث عمن يساعدها في كشف السر وراء موت ابنتها الوحيدة.

تعد "كلاوديا بينيرو" أحد أبرز الوجوه على الساحة الأدبية في الأرجنتين والتي ذاع صيتها وترجمت رواياتها إلى العديد من اللغات وحققت انتشارا واسعا على المستوى العالمي.