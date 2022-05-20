تدرس الحكومة اليابانية إتاحة نوع جديد من الشكل الخاص بالشركات التي تهدف إلى حل المشاكل الاجتماعية، مثل مشاكل البيئة والفقر، بحسب ما أوردته صحيفة "نيكاي" اليابانية بدون أن تحدد المصدر الذي حصلت منه على هذه المعلومة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء ، بأن المواد التأسيسية ستشمل بنود المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وسوف تشكل الخطة جزءا من إطار سياسة "الرأسمالية الجديدة" الخاصة برئيس الوزراء، فوميو كيشيدا.

وسيتم تصميم البنية المؤسسية على أساس نموذج لشركة ذات منفعة عامة يتم تقديمها في أماكن مثل الولايات المتحدة.