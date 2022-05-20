أصبح حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تأسس في بداية الحرب الباردة منظمة رئيسية للدفاع العسكري المشترك تضم ثلاثين دولة في أوروبا وأميركا الشمالية.



وقد تقدمت كل من السويد وفنلندا رسميا مؤخرا بطلب للانضمام إلى الحلف وذلك على أثر الغزو الروسي لأوكرانيا.



تأسس الناتو في 4 أبريل 1949 في واشنطن، حيث ضم 12 دولة مؤسسة، عشر منها أوروبية اضافة الى الولايات المتحدة وكندا.



وكان هدف الحلف مواجهة التهديد السوڤييتي آنذاك استنادا إلى مبدأ التضامن المتبادل بين جميع أعضائه المحدد في المادة الخامسة من ميثاقه التي تنص على أنه «يتفق الطرفان على أن أي هجوم مسلح ضد طرف واحد أو أكثر يحدث في أوروبا أو أميركا الشمالية سيعتبر هجوما موجها ضد جميع الأطراف».



وتوسعت المنظمة تدريجيا، فقد انضمت إليها: اليونان وتركيا (1952) ثم جمهورية ألمانيا الاتحادية في 1955 فإسبانيا (1982).



وفي 1966 انسحبت فرنسا من القيادة العسكرية المتكاملة من دون أن تغادر الحلف، ثم عادت إليها في 2009، ورد الاتحاد السوڤييتي في 1955 بإنشاء حلف وارسو وهو تحالف عسكري مع الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية.

أزمة صواريخ في أوروبا



في عام 1977، نشر الاتحاد السوڤييتي صواريخ برؤوس نووية مما جعل أوروبا الغربية في مرمى «نيرانه النووية»، ورد الناتو في 1979 بنشر صواريخ بيرشينغ في ألمانيا الاتحادية (الغربية).



تم حل المشكلة في 1987 بتوقيع معاهدة إزالة الأسلحة النووية المتوسطة.



وتم حل حلف وارسو مع انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991، ووقع «الناتو» شراكة من أجل السلام مع أعضائه السابقين بما في ذلك روسيا في 1994.



بعد ذلك أقرت «وثيقة تأسيسية الناتو-روسيا» في 1997 لحفظ السلام والحد من التسلح.

أولى المعارك في تسعينيات القرن العشرين



أطلق الناتو النار للمرة الأولى في 28 فبراير 1994 وأسقط أربع طائرات صربية في منطقة لحظر الطيران فرضتها الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.



وفي 16 ديسمبر 1995، شن أول عملية برية في البوسنة نشر في إطارها ستين ألف عنصر.



وفي 24 مارس 1999 نفذ «الناتو» عمليات قصف جوي لوقف القمع الصربي للسكان الألبان في كوسوڤو، وأدت هذه الحملة التي جرت من دون تفويض من الأمم المتحدة إلى انسحاب الصرب من الإقليم الذي انتقل إلى إدارة الأمم المتحدة، وتضمن قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي تضم أربعين ألف عنصر أمنه.



وفي 1999، استقبل «الناتو» اولى الدول الشيوعية السابقة في أوروبا، وهي: جمهورية التشيك والمجر وپولندا.

حلف الأطلسي بعد 11 سبتمبر 2001



بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، كانت الولايات المتحدة أول من اعتمد على المادة الخامسة من ميثاق الحلف الذي انضم إلى واشنطن في «حربها ضد الإرهاب».



وتحت هذا البند، تولى الحلف في 2003 قيادة القوة الدولية للمساعدة على إحلال الأمن في أفغانستان (إيساف) التي استمرت مهمتها حتى 2014.



وفي مارس 2004، انضمت سبع دول من أوروبا الشرقية إلى حلف «الناتو»: سلوڤاكيا وسلوڤينيا وبلغاريا ورومانيا وثلاث جمهوريات سوڤييتية سابقة (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) وهذا ما أثار غضب موسكو.



وفي 2010 انضمت إليها ألبانيا وكرواتيا ثم في 2017 مونتينيغرو (الجبل الأسود).



وفي 31 مارس 2011، تولى «الناتو» قيادة التدخل الغربي في ليبيا الذي نفذ بموجب تفويض من الأمم المتحدة باسم حماية المدنيين مما أدى إلى إطاحة معمر القذافي.

تصاعد الخلافات مع موسكو في 2014



علق الناتو تعاونه مع موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم ودعم روسيا للانفصاليين في شرق أوكرانيا.



وفي 2016، نشر الحلف أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا في أكبر عمليه تعزيز لدفاعه الجماعي منذ الحرب الباردة.



وفي نوفمبر 2018، أجرى الناتو أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة في النرويج. وفي نوفمبر 2020، أصبحت مقدونيا العضو الثلاثين في الناتو.

«الناتو» في مواجهة غزو أوكرانيا



في 24 فبراير 2022 هاجمت روسيا أوكرانيا التي يربطها بالناتو اتفاق شراكة.



ويطالب الحلف بإنهاء «هذه الحرب العبثية»، ويرفض نشر قوات في أوكرانيا لكنه يزود كييڤ بمعدات عسكرية باستثناء دبابات وطائرات.



وعلى الرغم من مطالبة كييڤ، يرفض حلف «الناتو» فرض منطقة حظر للطيران ما يعني مشاركته المباشرة في النزاع.



وفي 15 مارس، تخلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يطلب «مساعدة عسكرية بلا قيود» من الناتو عن طلب الانضمام إلى الحلف. وفي 23 من الشهر ذاته، عزز الحلف جناحه الشرقي بأربع مجموعات تكتيكية جديدة في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوڤاكيا.



وفي 18 الجاري، قدمت السويد وفنلندا رسميا طلبين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.