يسجل تباعد متزايد في المواقف الغربية الداعمة لأوكرانيا بين الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين حددتا هدفا إستراتيجيا يقضي بإضعاف روسيا، ودول أوروبا الغربية التي تتخوف من عواقب محتملة لمثل هذا الأمر.



ويتجلى هذا التباعد في اختلاف المواقف بين الرئيسين الأميركي والفرنسي، إذ أعلن جو بايدن في 26 مارس الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يمكن أن يبقى في السلطة» في حين اعتبر إيمانويل ماكرون في 9 الجاري أنه لا يمكن بناء السلام بـ «إذلال» روسيا.



وبعيدا من التصريحات، تقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إمدادات من الأسلحة لأوكرانيا تفوق بكثير ما تقدمه إليها فرنسا وألمانيا على سبيل المثال. وتفيد تقارير صحافية غير مؤكدة غير أنها متواترة، أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تقدم مساعدة نشطة لأوكرانيا.



كما أن واشنطن ولندن أكثر اندفاعا من باريس وبرلين فيما يتعلق بفرض عقوبات على موسكو، ولا تؤمنان إطلاقا بإمكان إيجاد حل ديبلوماسي للنزاع، وهو ما لايزال الأوروبيون يأملونه.



وفي هذا الصدد، قال الباحث إوين دريا من مركز «مارتنز للدراسات» في بروكسل «العالم الأنجلوفوني ينقذ أوكرانيا، في حين ينقذ الاتحاد الأوروبي نفسه».



وكتب في مقال نشره موقع «بوليتيكو» الإعلامي الأميركي ان «الاتحاد الأوروبي مستمر في المواربة».



في المقابل، تخصص واشنطن عشرات مليارات الدولارات لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.



وقد رأى جيرار أرو السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة أن «الدعم الأميركي لأوكرانيا يتخذ بعدا مختلفا، وحين ننفق هذا القدر من المال، يكون الهدف تحقيق عائدات على الاستثمار».



ورغم أن الإدارة الأميركية لم تؤكد سعيها لـ «تغيير النظام» بعد تصريح جو بايدن، فإن واشنطن تسعى لـ «إضعاف» روسيا على المدى البعيد، وهو ما أعلنه وزير الدفاع لويد أوستن.



وعلق أرو متحدثا لوكالة فرانس برس أنه بالنسبة لواشنطن التي تبقى المواجهة مع الصين أولويتها الإستراتيجية على المدى البعيد، «إنها فرصة تسنح لها لإضعاف القوة الروسية بدون استخدام أي جندي أميركي!».



وأوضح «بما أن الأوكرانيين يقاتلون بشكل ممتاز والروس بشكل سيئ، يقول الأميركيون لأنفسهم إنها فرصة سانحة لإضعافهم، وإذا سقط (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، فهذا سيكون جيدا أيضا».



وقال أرو تعليقا على موقف المملكة المتحدة إن «البريطانيين يسيرون على خطى الأميركيين، لم يعد لديهم أي سياسة أخرى ممكنة منذ بريكست».



أما من الجانب الأوروبي، فأقر الديبلوماسي السابق الإيطالي ماركو كارنيلوس بأن «هناك شقاقات» بين دول الشرق المعادية جدا لروسيا بالطبع لأسباب تاريخية، وأوروبيي الغرب الذين يدعمون أوكرانيا بوجه الاعتداء، غير أنهم أكثر اعتدالا من واشنطن ومعرضون أكثر منها بكثير لعواقب الحرب.

«عدم تناسب»



ولخص كارنيلوس الوضع لفرانس برس بالقول: «السؤال المطروح هو أي ثمن يكون الأوروبيون مستعدين لدفعه لقاء تغيير محتمل للنظام في موسكو؟» موضحا أنه بمعزل عن خطر تصعيد عسكري، فإن «الثمن الاقتصادي لتحقيق الهدف الأميركي قد يكون باهظا».



وأوضح أستاذ الاقتصاد الصناعي في المعهد الوطني للفنون والحرف سيباستيان جان أنه «من وجهة النظر الاقتصادية، هناك عدم تناسب حقيقي» بين انكشاف الولايات المتحدة وبريطانيا على العواقب، وانكشاف الاتحاد الأوروبي وفي مقدمته ألمانيا.



وأضاف سيباستيان جان لفرانس برس: «الولايات المتحدة، كما المملكة المتحدة بدرجة أقل، هي من كبار منتجي الطاقة، وتبعيتها للواردات محدودة أكثر».



كما أن البلبلة الناجمة عن الحرب تنعكس «بشكل أساسي على المواد الأولية الخام أو المصنعة، بما فيها المواد المهمة للصناعة» مثل: البوتاس والنيكل وغيرهما.



إلا أن «الصناعة الألمانية القوية جدا لكنها مستهلكة جدا للطاقة، معرضة للغاية لهذه الصدمة. والأمر لا ينطبق بالقدر ذاته على المملكة المتحدة مثلا، لأن صناعتها أقل قوة»، ولا على الولايات المتحدة التي هي أبعد جغرافيا ولديها قنوات إمداد أخرى، وفق أستاذ الاقتصاد.



وتابع: «هذا ما يجعل النظر إلى المسائل يختلف كثيرا» بين دول أوروبا الغربية الغنية، والأميركيين والبريطانيين الذين تنضم إليهم دول أوروبا الشرقية.



والسؤال: هل تنقسم أوروبا مرة جديدة؟



من جهته، كتب المؤرخ العسكري الأميركي إدوارد لوتواك على تويتر قائلا إن: «الدعم الأوروبي الكلامي لأوكراني يخفي تباينات كبرى في الدعم المادي، تراوح من سخاء پولندا الكبير إلى عمليات التسليم الألمانية البطيئة جدا والضعيفة حدا، مرورا بإيطاليا في الوسط».