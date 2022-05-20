

تحت رعاية رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وبحضور نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد الذي ناب عن رئيس قوة الإطفاء العام، اختتمت مساء امس الخميس منافسات بطولة شهداء الإطفاء الأولى لكرة القدم الشاطئية التي اقيمت بين قطاعات وادارات قوة الإطفاء العام. وكانت المباراة النهائية بين فريق إطفاء محافظة الأحمدي وفريق إطفاء محافظة العاصمة في ملعب واحة مشرف وانتهت المباراة بفوز فريق إطفاء محافظة الأحمدي بنتيجة 4 اهداف مقابل هدف واحد.



وقام نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بتكريم الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني.



من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الرياضية العقيد د. فايز عبدالعزيز احمد بجميع الفرق المشاركة والتي ساهمت في إنجاح البطولة، متوجهاً بالشكر لكل من قدم الدعم الذي تتلقاه اللجنة الرياضية من القيادات العليا في قوة الإطفاء العام لتعزيز الأنشطة والمنافسات الرياضية بين منتسبي القوة.