توفي اليوم الجمعة الفنان المصري الكبير سمير صبري بعد تعرضه لأزمة صحية عن عمر ناهز ال86 عاما.

وولد الراحل في مدينة (الاسكندرية) عام 1936 وعمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية المصرية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء حيث له العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المصرية التي قام بتمثيلها ومنها أفلام (حكاية حب) و(قصر الشوق) و(البحث عن فضيحة) و(حكايتي مع الزمان) و(الإخوة الأعداء) و(احترس من الخط) و(التوت والنبوت) و (عائلة مشاغبة جدا) و (حب وكبرياء) و(أبي فوق الشجرة).



وتتضمن قائمة المسلسلات التي شارك بها صبري كلا من (أم كلثوم) و(حضرة المتهم أبي) و(قضية رأي عام) و(نوادر جحا المصري) و(يا ورد من يشتريك) و(ألف ليلة وليلة) و(هارب من الأيام) و(من كل بيت حكاية) و(عدى النهار).



كما شارك صبري في عدد من المسرحيات ومنها (يا احنا يا هيه) و(قطط الشوارع) وقدم أيضا عددا من البرامج ومنها (النادي الدولي) و(هذا المساء) و(ليلة في شارع الفن).