يعد موظفو الشركة من أهم أصولها، فإذا لم يكن الموظفين يعرفون ما عليهم القيام به، أو يهتمون بتحقيق أهداف الشركة، فلا يمكن أن تحقق النجاح، وعلى العكس عندما يكون الموظفين متحمسين وذوي مهارات عالية، فإنهم يتعاونون من أجل بناء شيء مميز.

وسواء عمل صاحب الشركة مع شخص واحد، أو عشرة أو أكثر، فمن المهم أن يعثر على الأشخاص المناسبين، الذين سيساعدونه على تحويل حلمه إلى حقيقة.

الذكاء أمر جيد، لكنه ليس كل شيء



يريد أي صاحب شركة أن يحيط نفسه بأشخاص يتمتعون بالخبرة في جميع مناحي الحياة، لأنه بذلك سيتعلم الكثير منهم.

-لكن لا يكفي أن يكون الأشخاص أذكياء، فهناك الكثير من الأذكياء الذين لم يحققوا النجاح أبداً.

- تفشل الشركات عادة لأسباب متعلقة بالأموال، أو لغرور بعض الأشخاص وتمسكهم بآرائهم.

- فقد يكون أحد الأشخاص ذكياً للغاية، لكنه يتعامل مع من حوله بفظاظة، ويسبب الكثير من المشكلات في العمل.

- يؤثر ذلك سلباً على الشركة في النهاية، خاصة الشركات الناشئة التي تعتمد على عدد قليل من الأشخاص.



انظر إلى ما حققه الأشخاص حتى إذا لم ينجح عملهم



- ليس من الضروري مقابلة الأشخاص المناسبين خلال مقابلات العمل، بل يمكن مقابلتهم أثناء الحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية.

- يساعد التحدث مع الآخرين خلال مثل هذه المناسبات، على معرفة الأشياء التي قاموا بها فيما مضى.

- وحتى إذا تم التعاون معهم ولم ينجح العمل، فمن المهم عدم تقييم عملهم بناءً على النجاح أو الفشل، وإنما بناءً على مجموعة المهارات التي يمتلكونها، ومدى تحليهم بالمثابرة، واستمرارهم في المحاولة.

- في حين قد يكون بعض الأشخاص أذكياء، إلا أن تمسكهم بأرائهم، وإلقائهم اللوم على من حولهم عند حدوث أي مشكلة، يجعل من الصعب تحقيق النجاح.

- لذلك من الأفضل دوماً عند اختيار شركاء العمل، أن يتم اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء وبصفات إيجابية أخرى، وتجنب اختيار الأشخاص الذين يتسمون بالعداونية والفظاظة، أو لا يمكن الوثوق بهم.