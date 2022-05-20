أقامت مدرسة الفنون السينمائية في جامعة عفت بجدة حفل تكريم لمنظمي وشركاء نجاح مهرجان «شوريل ٢٠٢٢» لأفلام الطالبات، والذي أقيم في الفترة من ١٠ الى ١٢ مايو في دورته التاسعة، حيث أقيم الحفل حضوريا في مقر الجامعة، بعد دورتين متتاليتين عبر الانترنت لدواعي الجائحة.



وجرى خلال الحفل الذي أقيم بحضور ورعاية رئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، تكريم الطالبات والأساتذة والجهات الراعية والمشاركة ووسائل الإعلام، وتسليمهم شهادات التقدير لإسهامهم في إنجاح الدورة الأخيرة لمهرجان عفت السينمائي.



حظيت دورة المهرجان الأخيرة باهتمام جماهيري وإعلامي لافت، حيث تم تقديم عروض لأفلام من إنتاج طالبات مدرسة الفنون السينمائية بالجامعة، بالإضافة لعدد من الندوات والورش التدريبية التي قدمت للجمهور بمقر الجامعة، والتي أدارها نخبة من محترفي فنون السينما من ضيوف المهرجان، منها ورشة إدارة الممثل في الفيلم التي قدمتها الفنانة السعودية لنا القمصاني، وورشة تصميم الصوت السينمائي والتي قدمها البروفيسور جون مارشنت من جامعة وسط تينسي الأميركية، وورشة التصوير السينمائي من تقديم بروفيسور جوناثن كار من جامعة بورنيموث البريطانية، وورشة النقد السينمائي قدمتها الناقدة البحرينية منصورة الجمري.



وقال د. محمد غزالة رئيس مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت ان المهرجان قدم ندوة عن صناعة المهرجانات السينمائية كمنصات للإنتاج والتوزيع، حضرها انتشال التميمي رئيس مهرجان الجونة السينمائي، ومحمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي، واحمد شوقي المستشار الفني لمهرجان أسوان لسينما المرأة، وأدار الندوة الناقد أحمد العياد.



كما قدم المهرجان ندوة مستقبل صناعة أفلام التحريك السعودية، والتي حضرها مالك نجر والعباس بن العباس ومحمود زيني وعبدالعزيز عثمان وولاء سندي، وكما قدمت ندوة خصصت لصانعات الأفلام السعوديات من خريجات الجامعة اللاتي حققن نجاحات على مستوى عالمي، ومنهن سارة مسفر وجواهر العمري ونورة المولد وفاطمة الحازمي ولوجين باخشوين، وقدم الندوة أحمد شوقي.



ومن ضمن الفعاليات المصاحبة، قدم المهرجان عددا من التكريمات لضيوف المهرجان، منهم الفنان السعودي القدير إبراهيم الحساوي، والذي استضافه مركز حي جميل الثقافي بجدة في لقاء خاص مع جمهور جدة، بالإضافة لاستضافة الفنان براء العالم لانتشال التميمي للحوار حول رحلته في عالم السينما الى تأسيس مهرجان الجونة.



وبعد ثلاثة أيام متواصلة من الفعاليات النشطة وعرض ختامي مبهر، أسدل مهرجان عفت السينمائي لأفلام الطالبات الستار على دورته التاسعة، والتي أقيمت بحرم جامعة عفت بمدينة جدة، بحضور عدد من محبي وعشاق السينما وضيوف المهرجان من النجوم من داخل المملكة وخارجها.



الحفل أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على الجامعة، والتي افتتحت صحبة المهندس عبدالله آل عياف رئيس هيئة الأفلام السعودية، والدكتورة هيفاء جمل الليل رئيسة جامعة عفت معرض ملصقات الأفلام والصور الفوتوغرافية وتصاميم أفلام التحريك من إنتاج طالبات مدرسة الفنون السينمائية في جامعة عفت.



قدم حفل الختام المذيعة البحرينية المتألقة ندى الشيباني، والذي بدأ بعرض موسيقي من إعداد وتقديم طالبات الجامعة، حيث عزفوا مقطوعات من مقدمات بعض الأفلام العربية والعالمية، تحت إشراف عامر طشكندي، كما غنت الفنانة اليابانية ناهومي كوياسو مقطوعة باللغة العربية، البنت الشلبية، والتي لاقت إعجاب الجمهور وحماسهم.



كما ألقت خريجة مدرسة الفنون السينمائية، سارة مسفر كلمة عن رحلتها في الدراسة والتعلم بجامعة عفت، وكيف ساعدتها تلك الخبرة في التحليق بأفلامها حول العالم. كما قدم السيد عبدالله آل عياف كلمة حول دور وزارة الثقافة وهيئة الأفلام في دعم شباب صناع الأفلام وعن طموحات المملكة في البلوغ للعالمية بإنتاجاتهم الابداعية.



وقامت الأميرة لولوة الفيصل من بعدها بتقديم التكريمات لعدد من أعلام الفنون والسينما في المملكة والوطن العربي، منهم الفنان إبراهيم الحساوي، وفنان الرسوم المتحركة مالك نجر والمنتج عباس بن العباس، والناقدة البحرينية منصورة الجمري، والسيد انتشال التميمي رئيس مهرجان الجونة السينمائي والسيد محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي في السويد، والسيد عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، حيث وقعت رئيسة جامعة عفت د.هيفاء جمل الليل على تجديد بروتوكول لتوفير فرص تدريبية لطلاب مدرسة الفنون السينمائية بالمدينة.



كما كرمت الجامعة عددا من خريجاتها اللاتي حققن نجاحات داخل المملكة وخارجها، سارة مسفر، جواهر العامري، رغيد النهدي، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي ونورة المولد.



وفي الختام تم عرض عدد من أفلام طالبات المدرسة والتي تنوعت في محتواها وأشكالها ما بين أفلام قصيرة وتحريك وأفلام وثائقية مميزة.



وقالت الدكتورة هيفاء جمل الليل إن المهرجان بدأ حثيثا منذ 2014 في النمو والتطور ليأخذ موقعه بين فاعليات السينما في المملكة، حتى قبل افتتاح دور السينما بشكل رسمي، ما أدى إلى تشجيع طالباتنا في مدرسة السينما على اكتشاف طاقاتهن الإبداعية وإمكاناتهن في التواصل مع الجمهور العريض من المحترفين والمتفرجين من حضور الشوريل، والذي حرص منظموه على استقطاب ممثلي الإنتاج السينمائي والإعلامي العربي والعالمي لحضور فعالياته والتعرف على الإنتاج السعودي بأيدي طالباتنا وخريجاتنا.



يذكر أن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت قد تأسست سنه 2013 تحت مسمى قسم الإنتاج المرئي والرقمي، لتكون أول مدرسة في المملكة مختصة بتدريس صناعة الأفلام والإخراج السينمائي والرسوم المتحركة، وقد تخرجت أول دفعاتها في 2017، وحصلت على الاعتماد الأكاديمي الكامل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم في 2021 كأول مدرسة سينما في الشرق الأوسط تحوز الاعتماد الوطني.