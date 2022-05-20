افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ 23 والذي يستمر حتى الـ 23 من الشهر الجاري تحت شعار «نقرأ لنستمر».

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم في بيان وزاري إن «معرض الكتاب سيجمع الكتب والناس معا ويكون مجالا للتعارف وعرض الإبداعات والتعاون الثقافي من خلال الفعاليات المرافقة للمعرض حيث ينظمها مثقفون وأكاديميون».

ولفت الى أن «المعارض بدأت تستعيد نشاطاتها في العراق، لاسيما بعد جائحة ڤيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وبدأ التواصل بين المثقفين والقراء يعود من جديد».

وأعلنت إدارة المعرض عن مشاركة المئات من دور النشر العربية والأجنبية في المعرض بينها أربعة دور كويتية هي مركز رواسخ ودار كلمات ومركز الراشد ودار الضياء للنشر والتوزيع.