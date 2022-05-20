دارين العلي

أنذر فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم بشكل خطي احدى الجهات الحكومية التي تم انذارها بوجود تسرب مائي من احدى منشآتها كما تركها كشافات الاضاءة مضاءة اثناء النهار.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري انه تم توجيه الانذار الى الجهة ومدته 24 ساعة سيصار بعدها الى مخالفتها في حال عدم الاستجابة من قبلها.

وقال ان القانون لا يستثني احدا وان الجهات الحكومية يجب ان تبدأ من نفسها بمعالجة الهدر والاسراف وايقاف المخالفات لما فيه خير المصلحة العامة.

وكان الفريق قد نفذ اليوم حملة واسعة على منطقة الشويخ الصناعية نفذ خلالها 3 محاضر ضبط واثبات حالة بسبب التعديات على شبكتي الكهرباء والماء.

ولفت الشمري الى أن حصيلة المخالفات خلال هذا الشهر بلغت 120 محضر ضبط مخالفة واثبات حالة سواء مائية او كهربائية.