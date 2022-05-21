ثامر السليم

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا يقضي بإضافة تخصص المعلومات «Information» وتخصص «‎Studies Information» دراسة المعلومات للقائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في كندا والموصى بها لدى جهاز الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حيث تم اعتماد عدد من الجامعات التي يسمح باستكمال الدراسة فيها شريطة أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

وجاء في القرار الذي أصدره د.المضف مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج، مؤكدا ضرورة مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج الكويت مع مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم في الكويت.