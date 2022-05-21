عاطف رمضان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الخطة السنوية للمشاريع الخاصة بقطاع الشؤون الهندسية في وزارة الاعلام للسنة المالية 2022-2023 تتضمن 32 مشروعا عبارة عن مناقصات.

وتتمثل هذه المناقصات في شراء أجهزة إرسال إذاعي FM عدد 2، وتوريد وتشغيل وضمان سيارتي نقل إذاعي، وأعمال تطوير وتحديث محطة الإرسال الاذاعي FM في كبد «المرحلة الثانية»، وشراء جهاز سي كيو كيه، وتوريد وتركيب وتسليم وفحص وضمان شبكة الوصلات الأرضية الواصلة من مركز سعد العبدالله الى مبنى وزارة الاعلام الدور الـ 14.

كما أن من بين هذه المناقصات توريد وتركيب وصيانة وضمان نظام مراقبة ورصد المحتوى المرئي والمسموع والالكتروني، وتوريد وتركيب وصيانة وتدريب وضمان نظام اتصالات بالشويخ «2» وربطها بموقع وزارة الاعلام، وشبكة البث والارشفة الرقمية للاذاعة، وترقية نظام التشغيل الصوتي الرقمي للاستديوهات.

ومن بين المناقصات أيضا إنشاء وتطوير وتحديث وتركيب وتشغيل وضمان وتدريب عدد 3 استديوهات اذاعية، وانشاء وتطوير وتحديث وتركيب وتشغيل وتدريب وضمان استديو الاخبار الاذاعي، وعقد صيانة موحد لمراقبات إدارة هندسة الاستديوهات الاذاعية، وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى استديو الاخبار بالشويخ، وتطوير وتحديث السيرفر الرئيسي وملحقاته لمراكز المونتاج، وتطوير وتحديث استديو بث قناة القرين، وتطوير وتحديث استديو 500، وتطوير وتحديث استديو سبورت بلس، وتطوير خوادم استديو 160، ونظام التفاعل الواقعي المعزز للاخبار.

ومن مشاريع الخطة السنوية لمشاريع قطاع الشؤون الهندسية في الوزارة، توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وضمان جهاز رصد الاخبار للقنوات الاذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوريد وتركيب وتدريب وتشغيل وضمان وصيانة أجهزة الربط «خوادم» سيرفرات الخاص بالقطاع الهندسي، واستبدال توريد وتركيب وضمان عدد 8 تشيلرات تبريد بمحطة ارسال كبد، واستبدال وتوريد وتركيب عدد 4 شيلرات بمبنى السالمية، وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة عدم انقطاع التيار الكهربائي.

ومن مشاريع الخطة السنوية لقطاع الشؤون الهندسية بالوزارة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان تركيبات إضافية لأنظمة إنذار ومكافحة الحريق لمبنى وزارة الاعلام رقم 2 بالشويخ، وأعمال صيانة وترميم مبنى وزارة الاعلام، وأعمال صيانة مباني وزارة الاعلام الخارجية، وصيانة وترميم منجرة الشويخ، وصيانة وترميم مخازن الشويخ، وإنشاء مبنى ايواء سيارات البث الفضائي التلفزيوني في الشويخ، وتطوير البنية التحتية لنظام البث في وزارة الاعلام بتقنية 4K، وتوريد وتركيب وتشغيل وضمان وتدريب سيارة نقل تلفزيوني خارجي متوسط الحجم «8 كاميرا».

وتبلغ مدة التنفيذ لـ 25 مناقصة من مجموع الـ 32 مناقصة حوالي 13 شهرا لكل مناقصة، ومناقصتين مدة تنفيذ الواحدة منهما 12 شهرا، ومناقصة واحدة مدة تنفيذها 15 شهرا، ومن بين المناقصات مناقصة واحدة مدة تنفيذها 18 شهرا، ومناقصة واحدة مدة تنفيذها 24 شهرا، ومناقصة واحدة مدة تنفيذها 36 شهرا، كما أن مناقصة واحدة مدة تنفيذها 48 شهرا.