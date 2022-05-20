عبر صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأبدى استعداده للمساعدة في التوصل إلى ذلك.

وأكد في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس أن قطر تعتزم بدء توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في عام 2024.

من جهته، قال المستشار الألماني إن قطر ستلعب دورا محوريا في استراتيجية ألمانيا للتنوع بعيدا عن الغاز الروسي.

وصرح شولتس خلال المؤتمر بأن «قضية أمن الطاقة تلعب دورا مهما بالنسبة لنا. ستطور ألمانيا بنيتها التحتية بما يسمح لها باستيراد الغاز المسال عن طريق السفن».

وأضاف «إنها خطوة كبيرة وقطر تلعب دورا مهما في استراتيجيتنا».

في السياق، أعلنت ألمانيا عن توقيع إعلان شراكة مع قطر في مجال الطاقة من شأنه مساعدة الدولة الأوروبية على تنويع إمداداتها من الغاز وإعطاء دفعة للتعاون الثنائي في مجال الهيدروجين الأخضر.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان إن الإعلان وقعه أمير قطر ووزير الاقتصاد الاتحادي الألماني روبرت هابيك.

ووفق الحكومة الألمانية، فإن إعلان الشراكة سيساعد برلين على تنويع إمداداتها من الغاز وذلك من خلال استيراد الغاز المسال من قطر وفي الوقت ذاته سيعطي دفعة للتعاون الثنائي في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر.

وقال البيان إن الإعلان سيعمل على تعزيز التبادل رفيع المستوى بين الحكومتين في القضايا المتعلقة بالطاقة وبناء الجسور بين البلدين.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية تشكيل مجموعتي عمل تختص الأولى بتعزيز العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي وإنشاء منتدى حول البنية التحتية فيما تختص الثانية بمجال الطاقة المتجددة.

وتسعى ألمانيا إلى الاستغناء التدريجي عن مواد الطاقة الروسية لاسيما الغاز الذي تعتمد عليه بنسبة تتجاوز 50%.

وتعول الحكومة الألمانية في الخطة الرامية إلى العزوف عن مواد الطاقة الروسية بسبب العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا حاليا على شحنات من غاز قطر التي زارها هابيك في مارس الماضي لهذا الغرض.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أعلن في مقابلة حصرية مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الاقتصادية نشرت اليوم أن بلاده ستبدأ تصدير الغاز إلى ألمانيا في عام 2024.