دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة سوء التغذية في شمال شرق سورية، مشيرة إلى أن حوالي 700 ألف طفل يواجهون الجوع بسبب التدهور المستمر للاقتصاد في البلاد.

وأوضحت المنظمة في تقرير أنه «في الأشهر الستة الماضية، ارتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 4.6 ملايين شخص»، مشيرة إلى أنه «بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع والنزوح، يعاني الآن عدد غير مسبوق من الأطفال في سورية من ارتفاع معدلات سوء التغذية».



وقالت إنه «على مدى السنوات الـ 11 الماضية، عانى شمال شرق سورية بشكل كبير بسبب الأزمة المستمرة. أدى تدهور الخدمات الصحية، والأزمة الاقتصادية، وانخفاض القوة الشرائية، إلى جانب صعوبة الحصول على مياه الشرب المأمونة، إلى زيادة معدلات سوء التغذية».



وأضافت «تظهر الأدلة أنه في الفترة 2022 ـ 2023، سيحتاج حوالي 5.5 ملايين شخص، بما في ذلك الأمهات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و59 شهرا في سورية، إلى مساعدة تغذوية مباشرة»، مبينة أن «نصفهم يعيشون في شمال شرق سورية».