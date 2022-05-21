ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في ظل جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على الناخبين الراغبين في الادلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي التي ستجرى غدا السبت الموافق 2022/5/21 فقد تقرر ان تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر باستقبال المواطنين المقيدين في قيد 2021 لانتخابات المجلس البلدي2022 الذين تعرضت وثيقة جنسيتهم للتلف او الفقد وذلك لمنحهم شهادة لمن يهمه الأمر صالحة لمدة يوم واحد لضمان مشاركتهم في التصويت.

وتنوه الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الى ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في منطقة الضجيج سوف تستقبل المواطنين غدا السبت الموافق 2022/5/21 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً مع ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصياً مصطحباً معه البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها إضافة إلى عدد 2 صورة شخصية قياس 4x6 خلفية زرقاء.