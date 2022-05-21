عاطف رمضان

افتتحت اللجنة الاصلية رقم ٣٢ في ثانوية احمد مشاري العدواني للبنين في منطقة العديلية "وهي اللجنة الرئيسية" صناديق الاقتراع في تمام الساعة ٨ من صباح اليوم .

وقام اول مواطن بالادلاء بصوته في صندوق الاقتراع في الساعة 8:9 صباحا خلال العشر دقائق الأولى .

وقال رئيس اللجنة الاصلية رقم ٣٢ المستشار عبدالله القصيمي في تصريح ل "الأنباء" ان جميع الجهات المعنية قامت بدورها، مشيرا الى تواجد وزارة العدل والمشرفين الاداريين بالوزارة والجهات المعنية الاخرى منذ الصباح لتجهيز اللجان بجميع الخدمات اللوجستية لسيرالعملية الانتخابية .

واضاف المستشار القصيمي ان رجال "الداخلية" تواجدوا ايضا بالاعداد المطلوبة وقاموا بدورهم الامني .

وتوقع القصيمي بتزايد الاقبال خلال فترة المساء وذلك نظرا لارتفاع حرارة الطقس خلال فترة النهار .

واشار الى ان ٧ مرشحين يتنافسوا على مقعد واحد في الدائرة الرابعة .