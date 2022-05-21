توفير الاماكن الترفيهية للطفل والمسن ذات طابع ثقافي وديني ورياضي واجتماعي

عادل الشنان

اكد عضو المجلس البلدي ومرشح الدائرة الاولى في انتخابات المجلس البلدي د. حسن كمال، على ان المجلس البلدي يعتبر بوابة مشاريع الدولة وتنميتها في مختلف الميادين لذلك يجب على المواطنين المشاركة بشكل واسع جداً في الانتخابات اليوم واختيار الكفاءات القادرة على التنمية والعطاء بكل سخاء كما ان على الحكومة ان تهتم باختيار الزملاء المعينين لما لهم من دور مهم جداً لا يقل عن دور الاعضاء المنتخبين، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة للبلاد لا تتحمل المحاباة والمحاصصة وتحتاج الافضل والاكفأ خاصة ان الكثير من المشاريع معطلة كما ان فترة تعطيل جائحة كورونا العالمية اثّرت بشكل كبير جداً في انجاز عدد كبير من المشاريع.

واشار كمال الى اهمية التوجه لتوفير اماكن ترفيهية ليس فقط على المستوى الرياضي او لعب الاطفال انما ايضاً على المستوى الثقافي والديني والاجتماعي وخلق اماكن تستوعب كافة فئات المجتمع، فالترفيه لمختلف الفئات العمرية من الطفل حتى المسن، مشيراً الى ان وجود حدائق معطل انجازها في بعض المدن السكنية وحدائق لا تصلح للإرتياد في مناطق اخرى امر معيب جداً في دولة تمتلك الثروات والامكانيات ويجب توفير الميزانية اللازمة لها واذا كانت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عاجزة على تحمل انحاز هذه المتنفسات الطبيعية لا يمنع اسناد الامر لجهات حكومية اخرى مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على سبيل المثال.