عادل الشنان

اكد مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي، ان هناك توجيهات سامية وتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على ان البلدية تبدأ التحضير والتجهيز مبكراً ضمن القانون لانتخابات المجلس البلدي 2022 وهذا ما حدث حيث تم ازالة الاعلانات قبل موعد الاقتراع وتنظيف المدارس التي تجري بها العملية الانتخابية وتوفير العمالة اللازمة لدوام عملية التنظيف طوال اليوم الانتخابي، مؤكداً ان هذا اليوم هو احد اعراس الكويت الديمقراطية وفي نهايته سيكون الفائز الاول هي ( الكويت ) .

واشاد المنفوحي بدور جميع الجهات الحكومية واداء دورها على أكمل وجه في انتخابات المجلس البلدي 2022 لاظهار العرس الديموقراطي بالشكل الذي يليق بسمعة الكويت الرائدة، مشيرا الى تعاون المرشحين والناخبين بهذا الشأن، مؤكدا ان الاجواء الانتخابية تسير بصورة ممتازة، متمنيا ان تنتهي هذه الانتخابات على خير ونبارك للفائزين.