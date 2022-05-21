عاطف رمضان

تجول مدير أمن حولي مسؤول الدائرة الرابعة اللواء عبدالله العلي، في ثانوية احمد مشاري العدواني للبنين في منطقة العديلية وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ومراقبة انتشار رجال الداخلية في اللجان الاصلية والفرعية .

وقال العلي في تصريح لـ"الأنباء"، ان تنظيم العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي جيد وذلك من قبل جميع الجهات المعنية منها وزارة الصحة و وزارة الداخلية والجهات المعنية الاخرى ، مشيرا الى انه في تمام الساعة ال 9:30 صباحا كان الاقبال ضعيفا ربما لارتفاع درجات الحرارة، متوقعا زيادة الاقبال خلال الفترة المسائية .

ونصح العلي المواطنين بالتوجه لصناديق الاقتراع للتصويت "لان هذه امانة" .