دارين العلي

اكد المرشح ايوب الصفار، على التنسيق مع الداخلية والقضاء ولجنة الانتخابات لانجاح العملية الانتخابية، لافتا الى ان هناك بعض الامور الفنية التي يوجد عليها ملاحظات مع انطلاق العملية الانتخابية في مسألة السماح بوجود المقار والكرفانات امام مراكز الاقتراع من مكان لآخر ، مشيرا الى ان الامور الفنية متوقعة كونها اول انتخابات تنظم بعد كورونا.

ووصف العملية الانتخابية منذ بدء ساعات الصباح بالهادئة كما هو متوقع وانخفاض نسب التصويت حيث في العموم يكون الاقبال على الانتخابات البلدية اقل من مجلس الامة، متوقعا الارتفاع في نسب الاقتراع مع تقدم ساعات النهار حيث سيعتبر ذلك انعكاسا لجهود المرشحين في التسويق لاهمية المجلس البلدي خلال حملاتهم الانتخابية.