ثامر السليم

فتحت مدرسة الفيحاء المتوسطة في منطقة الفيحاء بالدائرة الثالثة أبوابها عند الثامنة صباحا لاستقبال المواطنين لاختيار من يمثلهم في انتخابات المجلس البلدي، وبدت حركة الإقبال نوعا ما جيدة في المدرسة، حيث تواجد عدد من المواطنين قبل الموعد المحدد، ومع ذلك قام رجال وزارة الداخلية بالتدقيق على «الجنسية الأصلية» وتنظيم الدخول إلى اللجان حسب التسلسل الأبجدي.

وقال رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة الفيحاء المتوسطة في منطقة الفيحاء بالدائرة الثالثة المستشار يوسف اللحدان اننا بدأنا علمية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وقام الناخبون بالإدلاء بأصواتهم ويبلغ عدد اللجان في هذه المدرسة ثلاثة لجنة اصلية ولجنتين فرعيتين، مثمنا تعاون الجهات كافة في إنجاح العملية الانتخابية.

وأشار في تصريح خاص لـ «الانباء» ان عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات يبلغ 3000 ناخب، داعيا من الناخبين التعاون مع رجال الداخلية مع احضار الجنسية الاصلية للانتخاب او شهادة من الادارة العامة للجنسية في حالة فقدانها.