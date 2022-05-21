عادل الشنان

أكد رئيس اللجنة الأصلية في الدائرة الانتخابية الاولى في ثانوية بيبي السالم المستشار فهد الفهد، ان العملية الانتخابية تسير بسلاسة وكبار السن حرصوا على الحضور مبكراً والاعداد الحالية كما هي متوقعة خلال ساعات الصباح الاولى لاننا في يوم اجازة ومتوقع بعد صلاة الظهر ان تزداد الاعداد المقبلة على الانتخاب حيث بلغ عدد المقترعين 29 ناخبا من اصل 700 ناخب تقريباً في اللجنة الاصلية لحرفي ( م -خ ) متمنياً من الجميع الحضور والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكويتي وتحقيق المصلحة العامة.

من جهته قال المستشار سامي الحريتي ان عدد الحضور قد بلغ 60 ناخبا من اصل 852 ناخبا في اللجنة الفرعية في ثانوية بيبي السالم بنات وكانت اعمار المقترعين متفاوتة مابين كبار السن والشباب والعملية الانتخابية تسير بسلاسة ومستمرة حتى موعد اقفال الصناديق.

من جانبه قال القاضي احمد الدويسان أن 48 ناخبا قاموا بالادلاء في صوتهم خلال اول ساعتين منذ انطلاق عملية الاقتراع وهم من اصل 1 الف و 69 ناخبا في اجمالي المقترعين ضمن اللجنة الفرعية في ثانوية بيبي السالم بنات.