ألاء خليفة



من داخل مدرسة بيان الابتدائية بنات بدت انتخابات المجلس البلدي في الدائرة الرابعة هادئة للغاية وتمر عملية الاقتراع في لجان التصويت بسلاسة ويسر حيث تضمن المدرسة لجنة اصلية و ٩ لجان فرعية.

ومن داخل اللجنة الاصلية كشفت القاضي هلل الدريعي في تصريح خاص لـ"الأنباء"، ان عملية الاقتراع بدأت الساعة ٨ صباحا وستنتهي الساعة ٨ مساء، موضحة ان في ساعات الصباح الاولى كانت عملية الاقتراع هادئة جدا حيث بلغ عدد المقترعات ١٢ ناخبة من اصل ٧٨٢ في اللجنة الاصلية حتى الساعة ١٠ ونصف صباحا.

وكشفت الدريعي ان آلية التصويت من خلال تقديم الجنسية لافتة إلى انه حتى الآن لم يتم حرمان اي ناخبة من التصويت.

وتوقعت الدريعي زيادة الاقبال في فترة الظهيرة وقبل غلق الصناديق مساء.



