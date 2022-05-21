عبدالعزيز الفضلي

بدأت عملية الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي في الدائرة السادسة والتي يتنافس على مقعدها 4 مرشحين حيث الاقبال كان ضعيفا في الكثير من اللجان من قبل الناخبين خاصة في الساعات الاولى ويتوقع أن تزداد خلال الساعات المقبلة ، وتم تخصيص 60 لجنة في الدائرة منهم 31 لجنة للذكور و29 للاناث .

وقام رجال الداخلية بجهود كبيرة في عملية التنظيم ودخول الناخبين للادلاء بأصواتهم من خلال وضع حواجز تنظيمية حسب الاحرف الابجدية اضافة الى مشاركة وزارة الصحة وتواجد سيارات الاسعاف وكذلك الاستعانة بعمال البلدية لتنظيف المدارس وايضاً حضور الفرق التطوعية في مساعدة كبار السن وايصالهم الى مقار اللجان للتصويت الذين كانوا في المقدمة .