أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، استعداد وزارة العدل الكامل لانتخابات المجلس البلدي (2022) مبينا أن العملية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم السبت تسير بكل سلاسة.

وقال الجلاوي في تصريح لتلفزيون الكويت و‏وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش جولة تفقدية على عدد من مراكز الاقتراع انه من المتوقع ان تكون هناك زيادة في الاقبال على التصويت في الساعات المقبلة.

وأضاف ان عدد اللجان الانتخابية في هذا الاستحقاق يبلغ نحو 894 لجنة مشيرا الى أن جميع التقارير تفيد بسير العملية الانتخابية بكل سلاسة إذ لم تسجل وزارة العدل والجهات الاخرى المشاركة أي معوقات تذكر.

وأوضح ان هناك لجنة تنسيقية بين الجهات المشاركة في الانتخابات شكلت قبل نحو 40 يوما من بدء العملية الانتخابية حرصا على نجاح "هذا العرس الديمقراطي".

وأشاد الجلاوي بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية المشاركة في هذا الحدث ومنها وزارات التربية والداخلية والكهرباء والماء إضافة الى بلدية الكويت.