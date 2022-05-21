قال سفيرنا لدى الجمهورية الايطالية الشيخ عزام الصباح، اليوم السبت، ان زيارة نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري الاسبوع الجاري للعاصمة روما ستشهد انطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين الذي يعد اضافة قيمة للعلاقات الثنائية المتميزة

واكد السفير الصباح أهمية تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف الأصعدة لاسيما في الظروف الدقيقة التي يمر فيها العالم.

وأوضح الشيخ عزام ان الزيارة تلبية لدعوة نظيرته نائبة الايطالية مارينا سيريني "تشكل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح افاق واعدة وخلق آليات جديدة للعمل المشترك بما فيها (اللجنة المشتركة الكويتية الايطالية) باعتبارها آلية ديناميكية فعالة".