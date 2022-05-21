الفريق أنور البرجس: القيادة الأمنية حريصة على خروج الانتخابات بما يليق مكانة الكويت

سخرنا كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان نجاح سير العملية الانتخابية

بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، بمتابعة سير العملية الانتخابية للمجلس البلدي 2022 للخروج بالصورة التي تتناسب مع مكانة الكويت الديمقراطية والحضارية، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، يرافقة عدد من القيادات الأمنية المعنية بجولة تفقدية اليوم السبت، لعدد من مقار اللجان الانتخابية للمجلس البلدي، بالمحافظات الست لمتابعة سير العملية الانتخابية.



وفي مستهل الجولة اطلع الفريق أنور البرجس على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لضمان سير الانتخابات والتسهيل والتيسير على الناخبين، والتقى بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لسلامة الإجراءات والترتيبات الأمنية التي تسهل عليهم عملية الاقتراع.

وأكد وكيل وزارة الداخلية على ضرورة بذل كافة الجهود وتسخير كل الإمكانات لمساعدة الناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للأداء باصواتهم، مثمنا جهودهم في تحمل الواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم والعمل على خدمة الناخبين والمرشحين.



وأبدى الفريق البرجس ارتياحه لما شاهده من تنظيم داخل اللجان الانتخابية، مشيداً بالأسلوب الحضاري الراقي في تعامل رجال الأمن مع إخوانهم المواطنين، منوهاً أن تلك الروح تجسد التلاحم الدائم بين أبناء الشعب ورجال الشرطة.



وأكد على حرص القيادة الأمنية بخروج انتخابات المجلس البلدي بما يتواكب مع عراقة الديمقراطية في دولة الكويت مشيرا الى أن وزارة الداخلية سخرت كافة الإمكانات البشرية والمادية لضمان نجاح سير العملية الانتخابية.



وفي ختام الجولة أعرب الفريق البرجس عن شكره وتقديره للسلطة القضائية وكافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وكل من شارك في انتخابات المجلس البلدي 2022 الذي جاء على مستوى عالٍ من النزاهة والأمن والشفافية، كما ثمن تعاون الناخبين والناخبات والتزامهم بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن رجال وأجهزة الأمن المعنية بالانتخابات.