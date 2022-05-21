أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "نظام إدارة توزيع المياه الذكي" لتعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة لها، وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه، وترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد في شبكات المياه.

ووفق ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت ، يعتمد "نظام إدارة توزيع المياه الذكي" على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة، ومعدات وأنظمة ذكية مبتكرة، ووحدات تحكم طرفية يتم تركيبها على نقاط اتصال أنابيب النقل مع التوزيع، ومن ثم ربطها مع أنظمة الإشراف والتحكم عن بعد للمياه (اسكادا) ونظام إدارة هيدروليكي متطور، مما يحسّن دقة تحديد مواقع الأعطال وعزلها، علاوة على خفض النفقات.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مواصلة الهيئة تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على شبكتها الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صدارتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.