أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقوم بمراقبة مخزون الحبوب والبذور الزيتية والأرز داخل دول الاتحاد الأوروبي، في إطار نظام إبلاغ جديد.

وأوضحت المفوضية أنه سيتعين على الدول الأعضاء في التكتل تقديم تقارير شهرية عن كميات المخزون لديها، الذي يحتفظ به المنتجون وتجار الجملة وسط ضغوط كبيرة على أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

وبموجب الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية، يمكن لمزارعي الاتحاد الأوروبي الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الأسمدة والأعلاف والوقود بسبب حرب أوكرانيا، الحصول على مدفوعات مقطوعة بشكل مباشر من الدول الأعضاء في الاتحاد.

كما تسمح هذه الخطط للمزارعين بالحصول على ما يصل إلى 15 ألف يورو (800ر15 دولار). ويمكن للشركات الصغيرة ذات الصلة الحصول على ما يصل إلى 100 ألف يورو مباشرة من التمويل المخصص لتنمية الريف في الاتحاد الأوروبي للعام .2022-2021