قال وزير الاقتصاد الروماني فلورين سباتارو إن بلاده تعتزم إنشاء مواقع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات في المستقبل القريب من خلال استغلال مواردها المعدنية والحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لجذب المستثمرين الذين يعانون بسبب تعطل سلاسل الإمداد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وتجري الحكومة محادثات مع مستثمرين أجانب يعتزمون إقامة مصانع بطاريات جديدة شرقي أوروبا.

وذكر سباتارو في مقابلة أن رومانيا موقع مناسب، مشيرا إلى أن البنية التحتية للمواصلات أقل تطورا لكن المستوى المرتفع من الاستقلال في مصادر الطاقة، والمعادن النادرة الموجودة بباطن الأرض، والتي يتم استخدامها لصنع البطاريات تخلق توازنا.

وقال وزير الاقتصاد في العاصمة بوخارست: "نحن على تواصل وثيق مع عدة مستثمرين وندعمهم في العثور على أفضل الخيارات والمواقع المتاحة بالنسبة لهم. إنني مقتنع بأن رومانيا سيكون لها مكان على الخريطة، بمنصع لإنتاج البطاريات الكهربائية"